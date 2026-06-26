Число погибших из-за волны аномальной жары во Франции достигло 55. Фото: Romain Doucelin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших от аномальной сильной жары во Франции достигло 55 человек. Об этом заявила министр спорта по делам молодёжи и спортивных обществ страны Марина Феррари, слова которой приводит BFM TV.

По информации издания, после рекордных температур со вторника по четверг в пятницу зарегистрировано значительное увеличение числа обращений в отделения скорой помощи.

В правительстве опасаются, что последствия могут быть более тяжелыми, а ситуация развиваться неблагоприятно.

Кроме того, стало известно, что с 18:00 по местному времени в Париже будет запрещена продажа алкоголя на вынос.

Ранее сайт KP.RU писал, что из-за экстремальной жары во многих регионах Франции парк «Диснейленд» в Париже временно остановил работу части аттракционов. Кроме того, изменена программа дневных и ночных уличных представлений ради безопасности артистов и зрителей.