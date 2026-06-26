ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области, фельдшер погиб Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Херсонской области 26 июня, в пятницу, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом автомобиль скорой медицинской помощи. Как передают местные власти, в результате вражеского удара погиб фельдшер, а водитель получил тяжелые ранения.

Глава Каховского округа Павел Филипчук в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил, что атака Вооруженных сил Украины на автомобиль скорой медицинской помощи была целенаправленной. Он также добавил, что машина экстренной службы получила значительные повреждения и была эвакуирована с места происшествия.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 26 июня вся территория Херсонской области оказалась полностью или частично обесточена, о чем сообщил глава региона Владимир Сальдо. Аварийные службы уже работают на месте, чтобы восстановить электроснабжение во всех округах.