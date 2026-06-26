Россиянам назвали способ спасти приложения от удаления из App Store Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Любые российские мобильные приложения в App Store на смартфонах Apple находятся под постоянной угрозой удаления. Единственный надежный способ обезопасить себя — это переход на устройства с более открытыми операционными системами. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и инфобезопасности Михаил Шурыгин.

Эксперт подчеркнул, что закрытость системы iOS делает пользователей заложниками зарубежных политических решений. Под удар могут попасть не только госсервисы, но и любые коммерческие программы.

«Пропасть из App Store может абсолютно все... Если приложение не понравится владельцу платформы, его удалят, и мы ничего не сможем сделать. Судиться с Apple в штате Делавэр бесполезно», — отметил специалист.

Шурыгин напомнил, что американские ИТ-гиганты подчиняются законам США и обязаны исполнять санкции на любой территории. Поскольку Apple давно не имеет представительства в России, повлиять на нее изнутри страны невозможно.

«Обезопасить себя можно только одним способом – отказываться от продукции Apple в пользу устройств на базе Android, где система более открытая», — заключил представитель РОЦИТ.

В качестве стабильной альтернативы Шурыгин предложил отечественный магазин RuStore для Android, где без ограничений доступны заблокированные банки, VK и госсервисы.