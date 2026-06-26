В СПЧ объяснили, зачем Apple удалила приложения VK из App Store

Шлыков: удаление приложения VK из App Store является моделью цифрового ГУЛАГа. Фото: Marcus Brandt/GLOBAL LOOK PRESS

Решением Apple удалить приложения VK из App Store Запад хочет ограничить развитие цифрового суверенитета России. А это уже можно назвать моделью цифрового ГУЛАГа для неугодных сервисов. Об этом РИА Новости заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

По его словам, логика действий Запада показывает, что он применяет принципы цензуры. Доступ к приложению зависит не только от качества продукта, но и от политической позиции владельца платформы.

«По сути, это попытка ограничить развитие цифрового суверенитета России и сохранить доминирование западных цифровых экосистем – той самой модели, которую все чаще можно назвать цифровым ГУЛАГом для неугодных сервисов», - заключил Шлыков.

Ранее в Минцифры заявили, что удаление приложений VK из App Store - это политически мотивированное решение и проявление недобросовестной конкуренции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление российских приложений из App Store ставит под сомнение надежность сервисов Apple.