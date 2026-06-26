Трое подростков похитили 11-летнего школьника и заперли его в сарае в Приморье

Трое подростков похитили 11-школьника и заперли его в сарае в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье возбудили уголовное дело против трех жителей Артема после инцидента с 11-летним мальчиком. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет Приморья.

По данным следствия, инцидент произошел 24 июня 2026 года в поселке Заводской. Тогда, по версии СК, подозреваемые напали на ребенка неподалеку от дома на улице Ленина, применили силу, посадили его в автомобиль и вывезли в хозяйственную постройку.

Там мальчика обмотали скотчем и оставили одного. Однако ему удалось самостоятельно освободиться и выбраться.

«Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Отмечается, что двое фигурантов еще не достигли совершеннолетия. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об их аресте. Помощь в операции оказывают сотрудники краевого УМВД.

Тем временем в Москве задержали участников группы, создававшей сайты несуществующих банков. Они предлагали россиянам якобы оформить кредит под низкий процент. После этого они убеждали «клиентов» заранее оплатить дополнительные услуги, а после получения денег исчезали.