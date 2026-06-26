Крупнейшая за 5 месяцев группа солнечных пятен поворачивается к Земле. Фото: Victor Lisitsyn/GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время с обратной стороны Солнца к Земле поворачивается крупнейшая за последние пять месяцев группа солнечных пятен. И это зрелище очень красивое. Об этом в Telegram-канале сообщили ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Активная область 4478, появившаяся в поле зрения Земли всего трое суток назад, быстро растёт и на данный момент достигла площади 825 м.д.п. (единица измерения площади пятен на Солнце), что делает её второй по размеру активной областью года», - уточнили российские астрономы.

Ранее сообщалось, что на Солнце разбушевался повернувшийся к Земле «бегемот».

Также россиянам представили прогноз магнитных бурь с 22 по 28 июня 2026 года. Ученые отметили, хотя Солнце и стоит высоко, и ультрафиолетовый индекс может быть очень высоким, особенно в горах, с солнечной активностью это почти никак не связано.