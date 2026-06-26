Следком начал проверку после вынужденной посадки Ми-8Т в Красноярском крае. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Следственный комитет проводит проверку нарушений правил безопасности после вынужденной посадки на севере Красноярского края вертолета Ми-8Т. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, воздушное судно Ми-8 совершило вынужденную посадку 26 июня в Северо-Енисейском районе. Отмечается, что на борту вертолета находились три члена экипажа и девять пассажиров. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Кроме того, Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по соблюдению законодательства о безопасности полетов.