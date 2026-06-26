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НовостиПолитика26 июня 2026 9:29

Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили цели ВСУ в ДНР, Сумской и Днепропетровской областях

Удары по целям ВСУ выполняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34
Мария СПИРИДОНОВА
Удары выполняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Удары выполняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удары авиабомбами по базам и пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что три бомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции поразили пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки. Еще четыре снаряда нанесли удар по позициям операторов БПЛА первой бригады оперативного назначения ВСУ у села Грузское, а два — по пунктам управления дронами 105-й бригады теробороны ВСУ в районе Великой Писаревки.

Удары выполняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Накануне сообщалось, что в течение суток Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по складам горючего. Поражены также 149 районов дислокации украинских подразделений. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.