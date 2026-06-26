ВС России нанесли групповой удар, поразив ТЦК в Киеве и НПЗ в Кременчуге Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар, поразив территориальные центры комплектования, объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские ВКС нанесли удары авиабомбами по базам и пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях. В районе Новопавловки тремя ФАБ-500 поражен пункт дислокации 40-й бригады морской пехоты ВСУ. Еще четыре бомбы уничтожили позиции операторов дронов у села Грузское, а два снаряда — пункты управления 105-й бригады теробороны ВСУ в районе Великой Писаревки.

МО России неоднократно заявляло, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркивали, что по гражданской инфраструктуре удары не наносятся.