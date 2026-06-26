Владельцев iPhone предупредили о риске превращения смартфонов в кирпичи Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Компания Apple в одностороннем порядке и без объяснения причин удалила из App Store ключевые приложения холдинга VK. Из магазина исчезли «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Знакомства» и почта Mail.ru.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с aif.ru выразил опасение, что демарш американской корпорации может быть лишь началом. По его словам, для российских пользователей теперь существует реальный риск того, что iPhone со временем превратится в бесполезный «кирпич». Единственным надежным выходом специалист считает переход на альтернативные платформы.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов назвал действия Apple вызывающими много вопросов, напомнив, что холдинг VK всегда строго соблюдал законодательные требования.

«Хочется надеяться, что будет достигнут некий компромисс, что будет открыт диалог. Будем надеяться, что удаленные приложения вернутся», — добавил он.

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