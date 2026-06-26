ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки киевского режима

ВС РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов в ответ на атаки киевского режима Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли пять групповых ударов в ответ на террористически атаки Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как ответили в военном ведомстве, в период с 20 по 26 июня были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, а также ТЭК.

Кроме того, российские войска в ночь на 26 июня нанесли групповой удар и поразили территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), а также объекты хранения вооружения в Киеве, НПЗ в Кременчуге Полтавской области.