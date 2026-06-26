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НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:42

Бастрыкин: спецслужбы Киева вербуют подростков для дестабилизации общества

Бастрыкин назвал вербовку Украиной российских подростков «крайне опасным вызовом»
Мария СПИРИДОНОВА
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские спецслужбы предпринимают все меры для дестабилизации российского общества, в том числе через вербовку несовершеннолетних. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, основное оружие вербовщиков — социальные сети и мессенджеры. Вербовщики, как уточнил глава СК, действуют тонко, втираясь в доверие: сначала они выступают в роли приятного собеседника, разделяющего вкусы и понимающего проблемы подростков, а затем предлагают быстрые и простые решения. Всю необходимую информацию они черпают из личных страниц детей в соцсетях.

26 июня в Дагестане сотрудники ФСБ задержали подростка, который администрировал террористическое сообщество. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, участники группы организовали поджоги более 20 автомобилей и христианской церкви в США, Италии и Германии в 2025–2026 годах. Преступная деятельность координировалась украинскими кураторами.