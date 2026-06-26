Бастрыкин: спецслужбы Киева вербуют подростков для дестабилизации общества

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские спецслужбы предпринимают все меры для дестабилизации российского общества, в том числе через вербовку несовершеннолетних. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, основное оружие вербовщиков — социальные сети и мессенджеры. Вербовщики, как уточнил глава СК, действуют тонко, втираясь в доверие: сначала они выступают в роли приятного собеседника, разделяющего вкусы и понимающего проблемы подростков, а затем предлагают быстрые и простые решения. Всю необходимую информацию они черпают из личных страниц детей в соцсетях.

26 июня в Дагестане сотрудники ФСБ задержали подростка, который администрировал террористическое сообщество. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, участники группы организовали поджоги более 20 автомобилей и христианской церкви в США, Италии и Германии в 2025–2026 годах. Преступная деятельность координировалась украинскими кураторами.