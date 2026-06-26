Посол Молдавии вызван в российский МИД Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посол Молдавии Лилиан Дария был вызван в российский МИД. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте дипведомства.

«Послу Молдавии в Москве Л. Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года», — отмечается в сообщении от источника.

В этом документе говорится, что дипломатические курьеры обладают личной неприкосновенностью и не могут быть арестованы или задержаны. Дипломатическая почта не подлежит вскрытию или задержанию.

Ранее KP.RU сообщил, что несколько дней назад в российский МИД был вызван посол Румынии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что послу будет объявлено об ответных мерах на закрытие генерального консульства в Констанце. В конце мая 2026 года Румыния закрыла генеральное консульство России в Констанце и объявила генерального консула персоной нон грата.