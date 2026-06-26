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НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:45

Трое жителей Томской области обвиняются в госизмене за шпионаж в пользу Украины

Обвиняемые в госизмене собирали и передавали противнику сведения о российских военных, включая данные о погибших в ходе СВО
Анна АДАМАЙТЕС
Трое жителей Томской области обвиняются в госизмене за шпионаж в пользу Украины

Трое жителей Томской области обвиняются в госизмене за шпионаж в пользу Украины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области трое местных жителей стали фигурантами уголовного дела о государственной измене в форме шпионажа. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, им предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена).

По данным ведомства, злоумышленники собирали и передавали представителям украинских спецслужб информацию о военнослужащих Вооруженных сил России, в том числе о погибших в ходе специальной военной операции.

В УФСБ отметили, что противоправная деятельность томских жителей была пресечена. В настоящее время следователи проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства преступления, а также возможных соучастников и иные эпизоды их работы на противника. Подробности о личностях обвиняемых и конкретных методах сбора данных не раскрываются.

Ранее KP.RU писал, что Северный флотский военный суд приговорил матроса-срочника к 15 годам лишения свободы за госизмену и диверсию по заданию СБУ.