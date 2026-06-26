ВОЗ заявила о сотнях погибших во время землетрясении в Венесуэле Фото: REUTERS.

Всемирная организация здравоохранения предварительно оценивает число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле в сотни человек, а пострадавших – в тысячи. Об этом заявил директор по чрезвычайным ситуациям Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте на брифинге в Женеве. Он подчеркнул, что реальную картину оценить сложно из-за перебоев связи с больницами в пострадавших районах.

Ранее Геологическая служба США давала прогноз о вероятности от 10 до 100 тысяч жертв, а власти Венесуэлы сообщали о 235 погибших и более 4,3 тысячи пострадавших. Разница в данных объясняется ограниченным доступом к разрушенным населенным пунктам.

Землетрясение 24 июня стало одним из сильнейших в регионе за десятилетия, власти объявили режим ЧС и обратились за помощью к мировому сообществу. Полная картина последствий станет ясна после восстановления связи и завершения спасательных работ.

Ранее KP.RU писал, что в Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков разрушенного землетрясением здания, роды прошли без света и медицинского оборудования, а помощь оказали волонтеры.