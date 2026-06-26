В Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков после землетрясения Фото: REUTERS.

В Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного мощными землетрясениями. Как сообщает газета Mundo, роды прошли без света и медицинского оборудования. Помощь новоиспеченной матери оказали волонтеры.

В Венесуэле произошли две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5, после которых последовало еще 30 подземных ударов. Число погибших, по последним данным властей, достигло 235 человек, более 4300 пострадавших получили медицинскую помощь. Разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес в связи с трагедией. Родригес поблагодарила Москву за поддержку Каракаса. Накануне посол Сергей Мелик-Багдасаров уточнил, что граждане России не пострадали в результате землетрясений в Венесуэле.