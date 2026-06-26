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НовостиОбщество26 июня 2026 10:21

В России рассматривают вопрос снижения возраста уголовной ответственности

Бастрыкин: СК предлагал снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет
Людмила МИТРОХИНА
Глава СК Александр Бастрыкин

Глава СК Александр Бастрыкин

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России рассматривается вопрос снижения уголовной ответственности. С таким предложением выступил СК. Предполагалось, что эту норму можно снизить до 12 лет. Но идея не нашла поддержки. Об этом рассказал глава СК Александр Бастрыкин, выступая на форуме ПМЮФ.

"Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки", — отмечается в заявлении.

Ранее KP.RU рассказал о изменениях в уголовном законодательстве. Отмечается, что в РФ хотят ужесточить ответственность за преступление против половой неприкосновенности. СКР считает, что изменения помогут лучше защищать права несовершеннолетних. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято, говорит замглавы СК Александр Федоров.