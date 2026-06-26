Путин: Россия и Белоруссия хранят и приумножают традиции дружбы Фото: REUTERS.

Москва и Минск сохраняют традиции дружбы и взаимовыручки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов РФ и РБ.

Глава государства отметил, что отношения двух стран носят стратегический характер. Так, Союзное государство стало примером равноправной и взаимовыгодной интеграции.

«Важно, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, крепят исторически сложившиеся культурные и духовные узы», — сказал Путин.

Президент добавил, что сотрудничество Москвы и Минска помогает углублять взаимодействие и в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Ранее Владимир Путин заявил, что межрегиональная кооперация помогла России и Белоруссии выйти на рекордный товарооборот. По словам главы государства, в прошлом году этот показатель достиг 52 млрд долларов, а в первом квартале 2026 года рост продолжился и превысил 7%. Президент также подчеркнул, что все взаиморасчеты между двумя странами ведутся в национальных валютах.