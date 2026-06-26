Путин: Кооперация регионов позволила побить рекорд товарооборота РФ и Белоруссии Фото: REUTERS.

Межрегиональная кооперация помогла России и Белоруссии выйти на рекордный товарооборот. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов РФ и Белоруссии.

Глава государства отметил, что сотрудничество между регионами двух стран остается одним из важных факторов роста торговли. По его словам, положительная динамика продолжается и в этом году.

«Отмечу, что во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд: по нашей статистике — 52 млрд долларов. В текущем году рост продолжается — более 7% за первый квартал», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что расчеты между Россией и Белоруссией идут в национальных валютах.

Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. В Кремле сообщали, что лидеры детально затронули вопросы союзнического взаимодействия в разных отраслях.

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