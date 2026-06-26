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НовостиПолитика26 июня 2026 10:35

ВСУ пытались убить мирных жителей при эвакуации из Константиновки

Украинские боевики атаковали гражданских лиц, которых вывозила из Константиновки российская армия
Анна АДАМАЙТЕС
ВСУ пытались убить мирных жителей при эвакуации из Константиновки

ВСУ пытались убить мирных жителей при эвакуации из Константиновки

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку убийства мирных жителей во время их эвакуации из Константиновки. Об этом в пятницу, 26 июня заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Как сообщили в ведомстве, российские военные вывозили гражданских из города, когда по ним был нанесен удар со стороны ВСУ. Замкомандира штурмового отряда 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Опер, сообщил, что боевики атаковали мирных людей FPV-дронами, предположительно, чтобы они не могли раскрыть местоположение позиций ВСУ. Вместе с тем, по его словам, российские подразделения и так в курсе их расположения.

Российское военное ведомство также сообщило, что в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике российские подразделения взяли в плен и вывели из Константиновки десять военнослужащих Вооруженных сил Украины.