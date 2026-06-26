ВСУ пытались убить мирных жителей при эвакуации из Константиновки Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку убийства мирных жителей во время их эвакуации из Константиновки. Об этом в пятницу, 26 июня заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Как сообщили в ведомстве, российские военные вывозили гражданских из города, когда по ним был нанесен удар со стороны ВСУ. Замкомандира штурмового отряда 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Опер, сообщил, что боевики атаковали мирных людей FPV-дронами, предположительно, чтобы они не могли раскрыть местоположение позиций ВСУ. Вместе с тем, по его словам, российские подразделения и так в курсе их расположения.

Российское военное ведомство также сообщило, что в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике российские подразделения взяли в плен и вывели из Константиновки десять военнослужащих Вооруженных сил Украины.