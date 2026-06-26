Аналитик Риттер заявил, что НАТО проигрывает войну с Россией с огромным отрывом. Фото: IMAGO/Ardan Fuessmann/www.imago-images.de/Global Look Press

НАТО проигрывает войну с Россией с огромным отрывом. Об этом заявил аналитик Скотт Риттер в своем блоге.

По его мнению, нынешняя ситуация в мире стала способом для альянса вести противостояние с Москвой. Так, НАТО использует конфликт на Украине, расходуя ресурсы Киева. При этом сам Североатлантический альянс не способен создать армию, способную победить РФ при потенциальном прямом конфликте.

«Война, в которой НАТО проигрывает с огромным отрывом», — написал аналитик.

Он также заявил, что возможное прямое столкновение России и НАТО приведет к тяжелым последствиям для стран альянса. По словам Риттера, Европе стоит думать не об эскалации, а о предотвращении таких событий.

Аналитик добавил, что дальнейшие шаги НАТО могут обсудить на саммите в Анкаре. По его оценке, альянс должен признать неизбежность победы России над Украиной, иначе попытки добиться другого исхода приведут к прямому конфликту с Москвой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске прямого столкновения НАТО и России. По словам министра, такая ситуация может быстро привести к обмену ядерными ударами. Он также заявлял, что Европа поддерживает киевский режим и не может рассматриваться как беспристрастный участник возможных переговоров.