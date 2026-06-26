Карл III принял решение не переезжать в Букингемский дворец после реновации Фото: REUTERS.

Король Великобритании Карл III решил не переезжать в Букингемский дворец после ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы монарха.

"Его Величество сохраняет огромную привязанность к Букингемскому дворцу и испытывает глубокое уважение к его роли в королевской и общественной жизни", - сообщил представитель Букингемского дворца.

Стало известно, что он продолжит использовать лондонскую резиденцию в рабочих целях. При этом король намерен сделать ее более открытой для публики.

Ремонтные работы в Букингемском дворце начались в 2017 году и должны быть закончены в течение 10 лет. С декабря 2024 года по 2027 год приемы в резиденции были приостановлены из-за реконструкции.

Ранее большинство британцев выступили против того, чтобы реновацию Букингемского дворца выполнили за счет средств налогоплательщиков. Меньше трети опрошенных поддержали использование бюджетных средств на реновацию дворца. Её стоимость оценивается почти в 500 миллионов долларов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Лондоне обнародовали сведения о налоговых платежах монарха. Британский король с момента восшествия на престол заплатил свыше 40 миллионов долларов.