Матвиенко заявила, что народам РФ и РБ судьбой предначертано быть вместе Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Народам России и Белоруссии судьбой предначертано быть вместе. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Форума регионов.

По словам спикера Совфеда, Союзное государство стало важной опорой для обеих стран. Так, без его развития Москве и Минску было бы значительно тяжелее в нынешних условиях.

«Нашим народам самой судьбой предначертано быть вместе, доверять друг другу, работать и побеждать плечом к плечу», — сказала она.

Матвиенко также заявила, что многие оппоненты России и Белоруссии хотели бы ослабления и распада союза. Однако, подчеркнула председатель СФ, благодаря работе властей, предприятий и поддержке граждан Союзное государство продолжает развиваться.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия бережно хранят и приумножают традиции дружбы и взаимовыручки. По словам президента, отношения двух стран носят стратегический характер. Он также отметил, что Союзное государство стало примером равноправной и взаимовыгодной интеграции.