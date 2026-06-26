Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 23 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Курс доллара на российском межбанке превысил 76 рублей, установив трёхмесячный максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара вырос до 76,39 рубля. Центробанк повысил официальный курс до 75,63 рубля, на Мосбирже курс поднялся выше 76 рублей. Эксперты связывают плавное ослабление рубля с падением цен на нефть и валютными интервенциями властей.

Ранее KP.RU сообщил, что в апреле физические лица в России приобрели иностранную валюту на 108 млрд рублей. Отмечается, что в последнее время россияне стали чаще покупать валюту. Крупные банки зафиксировали рост операций с наличной валютой на 31% с начала года. В апреле физические лица приобрели валюту на 108 млрд рублей после 65,2 млрд в марте. В мае объем покупок почти удвоился по сравнению с январем.