«Страна»: в штурмовом полку ВСУ «Скала» новобранцы погибают не в бою Фото: REUTERS.

Марьяна Безуглая сообщила о еще одном убийстве в 425-м штурмовом полку «Скала», где погиб родственник ее близкой подруги. Об этом нардеп сообщила в своих соцсетях, пишет издание «Страна».

«Родной брат моей подруги, которую я знаю двадцать лет, не скрывался от мобилизации. Они не пытались ничего "решить", он прошел базовую подготовку и попал в "Скалу". На третий день после БЗВП (базовой общевойсковой подготовки - прим. ред.) он бесследно исчез», — рассказала нардеп.

Она отметила, что таких случаев сотни, в разных подразделениях ВСУушников уничтожают свои же.

Полк «Скала» недавно активно обсуждался в социальных сетях. Причем причина этого была совершенно другая, но не менее резонансная. Отмечается, что боевики этого подразделения открыли огонь по автомобилю иностранной прессы без видимых на то причин. Просто военный расстрелял машину, а потом потребовал от водителя уехать немедленно.