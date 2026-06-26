«Срежиссированный раскол»: В РПЦ отреагировали на разрушение в Киево-Печерской Лавре

РПЦ: События в Киево-Печерской Лавре — срежиссированный государством раскол Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Последние события вокруг Киево-Печерской Лавры, включая пожар в Успенском соборе, необходимо рассматривать в контексте общего давления на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Такое мнение в беседе с RTVI высказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам представителя РПЦ, украинские власти изначально сделали Лавру мишенью своей политики, отобрав храмы у УПЦ и передав их ПЦУ. Кипшидзе подчеркнул, что Лавра фактически пустует, так как верующие не хотят идти в «раскольничью церковь». Ситуацию с преследованием духовенства, арестами и принудительной мобилизацией священников он назвал «срежиссированным государством и внешними силами расколом».

Комментируя реакцию Владимира Зеленского на инцидент, Кипшидзе усомнился в искренности главы киевского режима, отметив, что попытки продемонстрировать солидарность с Лаврой не имеют оснований в его собственном вероисповедании, поскольку тот вырос в нерелигиозной еврейской семье.

Представитель РПЦ считает, что Киев намеренно пытается извлечь «максимально возможный медийный капитал» из трагедии.

Напомним, пожар в Киево-Печерской Лавре произошел в ночь на 15 июня. В Минобороны РФ заявили, что комплекс был поражен ракетой украинского ЗРК Patriot с истекшим сроком годности, отвергнув обвинения Киева в адрес российских военных.