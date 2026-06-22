Постпредство РФ при ООН рассказало, чем доказана вина украинского ПВО в повреждении Киево-Печерской лавры. Фото: REUTERS.

Повреждения Киево-Печерской лавре нанесены из-за неумелых действий украинских сил противовоздушной обороны. На это указали в постпредстве РФ при ООН.

Эту версию подтверждают видео, снятые очевидцами на месте происшествия. На видео отчётливо видно, что имела место неумелая попытка украинского ПВО перехватить российскую ракету.

Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, напомнили в постпредстве. Москва решительно отвергла обвинения в свой адрес.

Напомним, 15 июня мэр Киева Виталий Кличко информировал, что в Киево-Печерской лавре начался пожар, горела крыша Успенского собора.

В МИД РФ прокомментировали происшествие, указав, что удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре - это следствие поставок Западом некачественного вооружения. Оно срабатывает против самих украинцев, а потом эти инциденты пытаются списать на Россию.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинские власти намеренно устроили пожар в Киево-Печерской лавре, отметив, что это произошло накануне встречи лидеров «Большой семерки» (G7).

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