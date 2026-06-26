Путин назвал ключевое слагаемое стратегического партнерства с Белоруссией

Путин рассказал о важности взаимодействия регионов РФ и Белоруссии Фото: REUTERS.

Взаимодействие регионов РФ и Белоруссии является одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов Белоруссии и России.

"Взаимодействие регионов, как справедливо указывает тема вашего нынешнего форума, - это действительно одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии", - подчеркнул Путин.

Глава государства заявил, что рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами. По его словам, это будет способствовать углублению комплекса межгосударственных связей в интересах благополучия и процветания народов двух государств

Ранее российский лидер заявил, что Союзное государство стало примером равноправной и взаимовыгодной интеграции. А Москва и Минск сохраняют традиции дружбы и взаимовыручки.