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НовостиПолитика26 июня 2026 11:21

Путин назвал ключевое слагаемое стратегического партнерства с Белоруссией

Путин рассказал о важности взаимодействия регионов РФ и Белоруссии
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин рассказал о важности взаимодействия регионов РФ и Белоруссии

Путин рассказал о важности взаимодействия регионов РФ и Белоруссии

Фото: REUTERS.

Взаимодействие регионов РФ и Белоруссии является одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов Белоруссии и России.

"Взаимодействие регионов, как справедливо указывает тема вашего нынешнего форума, - это действительно одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии", - подчеркнул Путин.

Глава государства заявил, что рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами. По его словам, это будет способствовать углублению комплекса межгосударственных связей в интересах благополучия и процветания народов двух государств

Ранее российский лидер заявил, что Союзное государство стало примером равноправной и взаимовыгодной интеграции. А Москва и Минск сохраняют традиции дружбы и взаимовыручки.