Владимир Жириновский, основатель и глава партии ЛДПР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский считал, что спецоперация должна завершиться в Лондоне. Об этом впервые рассказал его сын Олег. Мнением отца он поделился в разговоре с NEWS.ru.

«Отец говорил: «Надо идти до Лондона. Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте»», — резюмировал наследник политического деятеля.

Позже он подчеркнул, что его отец говорил — прошлые военные победы России в Европе не создали долгосрочных изменений, поэтому для окончательного урегулирования конфликта нужны более решительные меры.

Олег Жириновский критически высказался о европейской политике, не ожидая изменений в отношениях до конца года. Он положительно оценил деятельность Владимира Путина, подчеркнув его вклад в сохранение страны.

Ранее KP.RU рассказал, что журналисты решились на неожиданный эксперимент. Они решились взять интервью у Жириновского уже после его смерти. Отмечается, что якобы дух политика предсказал исход СВО.