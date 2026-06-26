Дмитриев: военные негодяи подстрекают к войне через ложь об экономике РФ Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине сознательно продвигают через западные СМИ ложные нарративы о состоянии российской экономики, чтобы подстрекать к эскалации и получать финансовую выгоду.

Политик подчеркнул, что подобные действия являются частью информационной кампании по дискредитации страны.

«Военные негодяи наживаются на украинском конфликте и подстрекают к войне через фальшивые нарративы в СМИ о российской экономике», — заявил Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что эти утверждения легко опровергнуть реальными макроэкономическими показателями: дефицит бюджета России в два-три раза меньше, а отношение госдолга к ВВП в пять-шесть раз ниже, чем у стран Евросоюза и Великобритании.

В инфографике, которую опубликовал Дмитриев, приводятся следующие данные: в 2025 году госдолг России составил 16,5% ВВП против 81,7% в ЕС и 102,3% в Великобритании, а в 2026-м прогнозируется на уровне 18,6% против 84,2% и 102,9% соответственно. Дефицит российского бюджета в прошлом году оценивался в 2,6% ВВП, а в текущем, по ожиданиям, снизится до 1,6%, тогда как в Евросоюзе он может вырасти с 3,1% до 3,5%, а в Британии – сократиться с 5,4% до 4,2%.

Таким образом спецпредставитель президента ответил на статью Financial Times, в которой утверждалось, что в России якобы утрачена финансовая дисциплина, а бюджетные процессы и парламентский контроль отходят на второй план.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал условие спасения Британии от политического кризиса, заявив, что стране нужен лидер уровня Уинстона Черчилля, чтобы решить проблемы, накопленные за 10 лет правления семи премьеров.