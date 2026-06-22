Дмитриев рассказал, что может спасти Британию после краха семи премьер-министров Фото: REUTERS.

Великобритании необходим лидер масштаба Уинстона Черчилля, чтобы справиться с грузом проблем, накопленных за последнее десятилетие. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя глубокий политический кризис в Лондоне.

«Великобритании нужен Черчилль, чтобы решить проблемы, созданные семью премьер-министрами за последние 10 лет», — подчеркнул глава РФПИ в соцсети X.

Ранее Дмитриев прокомментировал уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. По мнению российского чиновника, это падение стало закономерным итогом провального курса. Он считает, что отставка стала результатом ошибок в энергетике и экономике, провала в миграционной политике и роста преступности.

Напомним, в понедельник, 22 июня, Стармер подтвердил, что принял добровольное решение оставить пост премьер-министра Великобритании, но произошло это на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров его собственного правительства.