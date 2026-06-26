Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 11:38

Средства ПВО за пять часов сбили 61 украинский беспилотник

Минобороны России сообщило об отраженной атаке беспилотников киевского режима
Вениамин ЗАХАРОВ
Средства ПВО за пять часов сбили 61 украинский беспилотник

Средства ПВО за пять часов сбили 61 украинский беспилотник

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны сбили за пять часов 61 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что дроны были уничтожены в период с 09:00 мск до 14:00 дежурными средствами ПВО.

Беспилотники были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями. Кроме того, их уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские системы ПВО за прошедшую неделю нейтрализовали более 4,5 тысяч украинских дронов и пять крылатых ракет Storm Shadow.