Средства ПВО за пять часов сбили 61 украинский беспилотник Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны сбили за пять часов 61 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что дроны были уничтожены в период с 09:00 мск до 14:00 дежурными средствами ПВО.

Беспилотники были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями. Кроме того, их уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские системы ПВО за прошедшую неделю нейтрализовали более 4,5 тысяч украинских дронов и пять крылатых ракет Storm Shadow.