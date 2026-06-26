ABC: пенсионерка отравила дочь и четырех внуков в Нью-Йорке. Фото: IMAGO/Kyle Mazza/imago-images.de/Global Look Press

В США 64-летнюю жительницу штата Нью-Йорк заподозрили в убийстве дочери и четырех внуков. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей.

Тела нашли во вторник в квартире в городе Меканиквилл. В полицию обратились соседи, которые несколько дней не видели семью.

Подозреваемую опознали как Эми Стедман. По данным полиции, погибли ее 44-летняя дочь Сара Майерс и четверо детей Майерс в возрасте от 10 до 13 лет. Сама Стедман также найдена мертвой.

«Улики, собранные в ходе расследования, включая рукописную записку и другие косвенные доказательства, убедительно свидетельствуют о причастности Эми Стедман к смерти», — заявил глава городской полиции Уильям Рэббит.

По его словам, следствие рассматривает версию преднамеренного отравления. В квартире обнаружили большое количество рецептурных и безрецептурных лекарств. Токсикологические анализы пока продолжаются.

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