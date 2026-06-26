Главарь киевского режима Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: REUTERS.

Супруга главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена перешла черту и выбесила украинцев. Она продемонстрировала невероятное лицемерие.

Отмечается, что жена бывшего комика пожаловалась The Sun, что конфликт на Украине длится слишком долго. Однако ее слова звучали неестественно, куда искреннее выглядела широкая улыбка на ее лице сразу после сказанного.

«Елена Зеленская с улыбкой заявила, что конфликт на Украине длится слишком долго», — она отметила, что даже не подозревала, что конфликт будет «длиться так долго», широко улыбаясь.

Скрин интервью Елены Зеленской

В комментариях к видео интервью Зеленской стали возмущаться украинцы. Они поняли, что жена нелегитимного президента, улыбаясь, уж точно думает не о своем народе и жертвах. Там предположили, что, возможно, она вспоминает «походы по магазинам в Париже» на украденные государственные деньги.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский только на публику говорит о том, что хочет скорейшего урегулирования конфликта. На самом деле он отчаянно пытается затянуть противостояние и даже не думает о мире.