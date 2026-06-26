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НовостиПолитика26 июня 2026 11:45

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии

С возвращенными солдатами в Белоруссии работает омбудсмен Лантратова
Сергей КУДРИН
Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными. Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными. Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными, на этот раз по формуле 160 на 160. Все российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, в настоящий момент находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. С ними также работает омбудсмен Яна Лантратова, сообщили в Минобороны РФ.

«После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию», - уточнили в Минобороны.

Особую роль в осуществлении обмена пленными сыграли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они выступили посредниками, за что российское ведомство поблагодарило ОАЭ и отметило их вклад в гуманитарное начало обмена.

Ранее KP.RU сообщил, что 23 июня омбудсмены РФ и Украины договорились о взаимных визитах к пленным солдатам для проверки условий, в которых их содержат.

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