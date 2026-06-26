Готовивший теракт на железной дороге в Кропоткине мужчина получил 8 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд приговорил Илью Сапрунова к восьми годам лишения свободы за подготовку теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Сообщалось, что подсудимый вступил в переписку с неустановленным лицом и согласился за денежное вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Кропоткина.

Сапрунов купил средства и орудия для совершения теракта и спустя несколько дней пошел к месту расположения релейных шкафов. Однако он был задержан сотрудниками органов безопасности.

Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые два года он проведет в тюрьме. При этом приговор на данный момент не вступил в законную силу.

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