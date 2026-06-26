Россия и Украина провели обмен пленными Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация и Украина 26 июня, в пятницу, провели обмен пленными. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Обмен состоялся по формуле «160 на 160». В российском военном ведомстве уточнили, что с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 160 российских военнослужащих, а взамен переданы 160 боевиков ВСУ.

Освобожденные российские военные в настоящее время находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Предыдущий обмен пленными между сторонами прошел 5 июня. Тогда по формуле «185 на 185» домой вернулись 185 украинских военных и один гражданский, а также 185 российских военнослужащих. В посреднической миссии для возвращения российских бойцов из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее, 15 мая, российская и украинская стороны провели обмен пленными, ориентируясь на формулу «205 на 205». Миссия возвращения российских бойцов на родину была совершена через Белоруссию.