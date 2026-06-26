Россия может приступить к поиску и освоению ресурсов Луны после 2036 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов может стать одним из ключевых проектов госполитики в ракетно-космической отрасли после 2036 года. Об этом говорится в предложенном Роскосмосом проекте указа президента России.

Отмечается, что реализация госполитики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых проектах, которые обеспечивают технологическое лидерство, суверенитет и безопасность страны. После 2036 года к этому относится поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов.

Ранее сайт KP.RU писал, что астронавт NASA Анил Менон высоко оценил программу подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос). Он отметил, что подготовка позволила ему познакомиться с кораблем «Союз» и российским сегментом МКС.