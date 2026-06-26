Захарова обвинила Пашиняна в демагогии по вопросу членства Армении в ЕАЭС. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уводит разговор по теме членства республики в Евразийском экономический союзе (ЕАЭС) в сферу демагогии, повторив тактику, уже использованную в связи с заморозкой участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дипломат отметила в комментарии, размещенном на сайте дипведомства, что фактически участие Еревана в ЕАЭС выглядит лишь временной тактикой для подготовки почвы к подключению к европейскому блоку, чьи стандарты и правила кардинально отличаются от евразийских, а политика направлена против России.

Она подчеркнула, что поведение нынешних властей Армении нельзя назвать добросовестным членством в союзе, и призвала Ереван как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между ЕАЭС и ЕС.

Ранее Захарова заявила о необходимости скорейшего определения Армении по вопросу членства в ЕС, отметив, что РФ, Белоруссия, Казахстан и Киргизия ждут ответа от Еревана.