В августе россиян ждёт повышение пенсии: кого оно коснётся Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с RT.

Эксперт разъяснил, что в конце лета перерасчет коснется пожилых граждан, которые имели официальное трудоустройство в прошлом году. Для них будет проведена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости, то есть обращаться лично в ведомства не потребуется.

Также Балынин отметил, что повышенные выплаты получат те россияне, которым в июле исполнится 80 лет. В этом случае фиксированная часть страховой пенсии по старости будет автоматически увеличена вдвое, а в нее дополнительно включат надбавку, положенную за уход.

Кроме того, аналитик констатировал, что прибавку в августе ждут бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также работники, трудившиеся в угольной отрасли. Для этих специалистов перерасчет происходит регулярно с учетом особого стажа и характера профессиональной деятельности.

Помимо этого, депутат Светлана Бессараб уточнила изменения для тех, кому 80 лет исполнилось в июне или кто получил I группу инвалидности. Она пояснила, что с июля фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для таких граждан уже удвоена — с 9 584,69 до 19 169,38 рубля, и эти средства они начнут получать в ближайшее время.