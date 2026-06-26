Шошоакэ: делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла в ГД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия приехала в Москву. Об этом сообщила депутат Европарламента и лидер оппозиционной партии S.O.S. Румыния Диана Шошоакэ.

«Наконец-то, спустя десятилетия, делегация из Румынии прибыла в Государственную думу. Я нахожусь здесь с депутатами парламента Румынии, наша делегация состоит из четырех человек», — рассказала румынский парламентарий, прибывшая в ГД.

Путь в Москву занял у румынских парламентариев около 40 часов, резюмировала представитель румынской делегации.

Шошоакэ — румынский политик и юрист, лидер партии S.O.S. Румыния. Критикует политику ЕС и выступает за нормализацию отношений с Россией. В 2024 году избрана депутатом Европарламента.

Ранее KP.RU передал слова официального представителя МИД Марии Захаровой о вызове румынского посла в МИД. Она отметила, что это произошло из-за закрытия российского генконсульства.