Названо число мошеннических колл-центров, нацеленных на Россию

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В Министерстве внутренних дел сообщили, что в мире действует более трехсот колл-центров, которые настроены на совершение кибератак именно против России.
«Эксперты называют, что существует более 300 колл-центров с четкими векторами атаки на конкретную страну, то есть на нашу страну», — уточнил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Росгвардией пресекли работу преступной группировки. В Санкт-Петербурге была ликвидирована организованная группа, состоявшая из тридцати россиян и двадцати иностранных граждан, которые управляли двумя мошенническими колл-центрами.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники занимались классическим телефонным мошенничеством. Жертв обманывали, похищая у них криптовалюту и безналичные денежные средства, причем ущерб исчислялся весьма значительными суммами.