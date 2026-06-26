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НовостиОбщество26 июня 2026 12:27

Названо число мошеннических колл-центров, нацеленных на Россию

МВД заявило о наличии более 300 колл-центров, нацеленных на Россию
Семен ЗИМИН
Названо число мошеннических колл-центров, нацеленных на Россию

Названо число мошеннических колл-центров, нацеленных на Россию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в мире действует более трехсот колл-центров, которые настроены на совершение кибератак именно против России.

«Эксперты называют, что существует более 300 колл-центров с четкими векторами атаки на конкретную страну, то есть на нашу страну», — уточнил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Росгвардией пресекли работу преступной группировки. В Санкт-Петербурге была ликвидирована организованная группа, состоявшая из тридцати россиян и двадцати иностранных граждан, которые управляли двумя мошенническими колл-центрами.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники занимались классическим телефонным мошенничеством. Жертв обманывали, похищая у них криптовалюту и безналичные денежные средства, причем ущерб исчислялся весьма значительными суммами.