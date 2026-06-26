Самолет врезался в 109-этажный небоскреб в Китае

Очевидцы сообщают, что над местом крушения поднимался густой дым, а обломки самолета разбросаны у первого этажа башни Фото: REUTERS.

В Пекине произошло чрезвычайное происшествие: легкомоторный самолет врезался в 109-этажный небоскреб China Zun, который также известен как башня CITIC. Инцидент случился в центральном деловом районе Чаоян, где расположено это 528-метровое здание, пишет The Sun.

В результате столкновения воздушное судно было полностью разрушено, а в здании оказались выбиты как минимум два окна. Очевидцы сообщают, что над местом крушения поднимался густой дым, а обломки самолета разбросаны у первого этажа башни. На опубликованных кадрах видна зияющая дыра в боковой стене небоскреба, который является самым высоким в китайской столице.

Пожар на месте падения обломков быстро был потушен. Фото: СОЦСЕТИ.

Масштабная эвакуация из здания была проведена незамедлительно, однако точное число пострадавших и погибших пока остается неизвестным. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, уточняя обстоятельства случившегося. Причины, по которым пилот направил машину в сторону высотки, еще предстоит выяснить.

Этот инцидент произошел спустя непродолжительное время после другой авиатрагедии. В Италии в жилом районе Вальбрембо неподалеку от Бергамо разбился легкомоторный самолет Cessna. В том крушении погиб 26-летний пилот Дэниел Тайно, причем трагедия случилась всего в нескольких сотнях метров от взлетной полосы.