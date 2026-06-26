Бастрыкин поддержал уголовное наказание за плохое воспитание детей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поддержал введение уголовной ответственности для родителей за плохое воспитание детей. Об этом стало известно в рамках форума ПМЮФ.

За ненадлежащее воспитание детей предусмотрена только административная ответственность. Бастрыкин считает важным, чтобы родители несли ответственность за своих детей, так как воспитание начинается с семьи.

Напомним, Бастрыкин предлагал снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за тяжкие преступления, но инициатива не была поддержана. Сейчас подростки совершают серьезные преступления и избегают наказания. До этого возраст за диверсионные преступления был снижен до 14 лет. Это связано с тем, что такие преступления сейчас совершает в большинстве случаев молодое поколение, попадая под влияние украинских спецслужб. Теперь малолетним преступникам в силу возраста не удастся избежать наказания.