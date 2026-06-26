В ЛНР выписали студентов, пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Всех пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске студентов выписали из медучреждений ЛНР. Об этом ТАСС заявил и. о. заместителя главного врача по медицинской работе региональной клинической больницы (ЛРКБ) Руслан Новрузов.

Он сообщал, что студентку, получившую ранения, перевели из ЛРКБ в Новопсковскую центральную районную многопрофильную больницу. Она была последней, кто проходила стационарное лечение в медучреждении в ЛНР.

«Девочку, которую мы переводили в Новопсков, выписали на амбулаторное лечение у травматолога по месту жительства», - сказал он, ссылаясь на данные медиков Новопсковской больницы.

Напомним, в ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Из-за удара погиб 21 человек, большинство из них - студенты.