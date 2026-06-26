Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 тысяч человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС России. Согласно подписанному главой государства указу, опубликован на портале официального опубликования правовых актов, она составит 307 101 человек, включая 7 888 военнослужащих. Прежде штат министерства составлял 303 107 человек.

23 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин встретился с выпускниками высших военных учебных заведений и ведомственных вузов. В мероприятии приняли участие более 600 отличников, завершивших обучение в академиях Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Глава государства поздравил офицеров и курсантов с окончанием учебы и пожелал успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства.

Ранее президент Путин подписал указ о ежегодном проведении Кубка защитников Отечества.