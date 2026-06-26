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НовостиПолитика26 июня 2026 12:48

Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 тысяч человек

Прежде штатная численность МЧС составляла 303 107 человек
Мария СПИРИДОНОВА
Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 тысяч человек

Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 тысяч человек

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС России. Согласно подписанному главой государства указу, опубликован на портале официального опубликования правовых актов, она составит 307 101 человек, включая 7 888 военнослужащих. Прежде штат министерства составлял 303 107 человек.

23 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин встретился с выпускниками высших военных учебных заведений и ведомственных вузов. В мероприятии приняли участие более 600 отличников, завершивших обучение в академиях Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Глава государства поздравил офицеров и курсантов с окончанием учебы и пожелал успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства.

Ранее президент Путин подписал указ о ежегодном проведении Кубка защитников Отечества.