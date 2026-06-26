Лантратова: новая акция по воссоединению семей в РФ пройдет в ближайшие дни Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила 26 июня, в пятницу, что новая акция по воссоединению семей из Российской Федерации и Украины, разделенных в период конфликта, состоится уже в ближайшее время.

Яна Лантратова сообщила журналистам, что на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом стороны договорились о необходимости проводить обмены пленными и гуманитарные акции по воссоединению семей, а также возвращению граждан на родину как можно чаще. Она уточнила, что в ближайшие дни запланирован важный гуманитарный обмен, и выразила надежду на скорое завершение этого процесса.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала о готовности российской стороны оперативно реагировать на все запросы Киева по воссоединению детей с родственниками. Она уточнила, что сейчас таких обращений стало значительно меньше.