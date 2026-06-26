RTVI: В Госдуму внесли проект закона о смертной казни для ряда коррупционеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий смертную казнь для коррупционеров, которые угрожают безопасности граждан и обороноспособности России. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов в интервью RTVI в Екатеринбурге.

«Сегодня законодательство разграничивает бытовую коррупцию и государственную измену. Однако применительно к ситуациям, когда действия должностного лица, совершенные из корыстных побуждений, напрямую подрывают безопасность граждан и обороноспособность страны, мы сталкиваемся с пробелом в законодательстве. Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов», - пояснил Миронов.

Инициатива предполагает дополнить в Уголовный кодекс новый состав преступления - «Коррупция, угрожающая обороноспособности страны и безопасности граждан». Наказание, согласно идее депутатов, предусматривает смертную казнь, однако напомним, что в России подобная мера наказания запрещена.

В случае, если воровство повлекло за собой ущерб безопасности страны, это уже не хищение, а измена Родине, считает Миронов. Подобная высшая мера наказания применяется в КНР, Вьетнаме, Таиланде. Публичные приговоры вроде этих эффективны как превентивная мера, считают авторы инициативы.

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