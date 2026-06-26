В Турции предложили создать союз с Россией, КНР и Ираном Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Турции прозвучало предложение о создании нового международного союза с участием России, Китая и Ирана, который должен стать противовесом НАТО. С такой инициативой выступил лидер местной непарламентской партии «Ватан» Догу Перинчек на фоне предстоящего саммита альянса в Анкаре.

Политик заявил, что саммит НАТО, намеченный на 7-8 июля, станет фактическим концом существования этой организации. Он подчеркнул, что в рамках нынешней системы Турция лишена подлинной независимости, суверенитета и экономической безопасности. Именно поэтому, по его убеждению, Анкаре необходимо немедленно покинуть альянс.

«Создание альянса Турции, России, Китая и Ирана необходимо и неизбежно для четырех стран. Он является единственным решением для предотвращения войны как для них, так и всего человечества. Этот альянс является силой, способной сдержать угрозу, исходящую от США и Израиля», — указал политик.

Стоит напомнить, что партия «Ватан» давно известна своей жёсткой антиамериканской и антинатовской риторикой. Ранее представители этой политической силы уже не раз требовали закрыть все военные базы США на турецкой земле.

При этом Россия и Турция условились тесно взаимодействовать по вопросам безопасности в Черном море. Также страны намерены работать в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.