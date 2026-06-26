В штаб-квартире Еврокомиссии отключили кондиционеры: кабинет Урсулы оказался вне зоны дискомфорта Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе сотрудники столкнулись с необычной проблемой: из-за рекордной жары администрация была вынуждена отключить кондиционеры на большей части здания. Решение коснулось помещений с первого по седьмой этаж, где работать приходится в условиях духоты. Как сообщает издание Politico, соответствующее уведомление персонал получил в пятницу, и мера действовала до конца рабочего дня.

Примечательно, что система охлаждения сохранила работу на верхних этажах 13-этажного здания, где находятся офисы руководства, включая кабинет главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и других еврокомиссаров.

В публикации уточняется, что на этой неделе в здании Европарламента уже фиксировали перебои с электричеством. Причиной аварий называли возросшее энергопотребление из-за того, что системы охлаждения работали на полную мощность.

Нынешняя волна жары в Европе, по оценкам ученых из консорциума World Weather Attribution, стала самой интенсивной за всю историю метеонаблюдений. Британские исследователи связывают аномально высокие температуры с накоплением углеродных выбросов в атмосфере.